Förderung für erneuerbare Energien erreicht 2024 offenbar neuen Höchstwert

Berlin: Die staatliche Förderung für erneuerbare Energien erreicht Medieninformationen zufolge in diesem Jahr einen neuen Höchstwert. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung berichtet, wird die Summe des sogenannten EEG-Kontos bis zum 31. Dezember 23 Milliarden Euro betragen. Zuletzt war die Bundesregierung von rund 19 Milliarden Euro ausgegangen. Als Gründe für den deutlichen Anstieg nannte die Wissenschaftler den massiven Ausbau an Solaranlagen. Dadurch müsse Strom an der Börse immer öfter zu negativen Preisen angeboten werden. Im Gegenzug müssten Ökostromproduzenten durch die festgelegten Vergütungen dann höher ausgeglichen werden. Die Wirtschaftsforscher forderten daher, die Subventionen für Solarstrom zu streichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 08:00 Uhr