Flusspegel in Bayern bleiben weiter sehr hoch

Schwandorf: Trotz nachlassenden Regens sind auch in Bayern die Flusspegel vielerorts noch hoch. Derzeit verlagern sich die Scheitelwellen, wie die des Regen, von Cham in den Landkreis Schwandorf. Bei Nittenau und Marienthal gilt Meldestufe 2 von 4, Felder und Wiesen sind überschwemmt. Auch die Rott im Landkreis Rottal-Inn führt noch sehr viel Wasser, in Ruhstorf gilt Meldestufe drei. In Passau, wo bereits gestern vorsorglich die Altstadt gesperrt wurde, hat die Donau die dritte Meldestufe nicht mehr erreicht. In München musste die Feuerwehr am Abend einen Rollstuhlfahrer aus der Isar retten. Der 19-Jährige wollte laut eigener Aussage das Hochwasser beobachten, wurde dabei aber von den Fluten mitgerissen. Strömungsretter holten den jungen Mann dann aus dem Wasser, er blieb unverletzt. Die Feuerwehr wies in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, Ufer möglichst nicht zu betreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 15:00 Uhr