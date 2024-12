Flugzeugabsturz soll durch russische Rakete verursacht worden sein

Baku: Nach dem Flugzeugabsturz in Kasachstan gehen aserbaidschanische Behörden offenbar davon aus, dass eine russische Rakete das Unglück verursacht hat. Das berichtet der Sender Euronews und beruft sich auf Regierungskreise in Baku. Demnach seien Passagiere und Besatzungsmitglieder der aserbaidschanischen Maschine von Splittern einer Rakete getroffen worden, die neben dem Flugzeug explodiert sei. Russische Behörden sollen eine Bitte des Piloten um Erlaubnis zur Notlandung verweigert haben. Deshalb sei sie in Richtung der kasachischen Stadt Aktau geflogen, wo sie dann abstürzte. Dabei kamen gestern 38 Menschen ums Leben, 29 überlebten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 01:00 Uhr