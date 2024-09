Flugzeug mit Ziel Frankfurt muss nach Bombendrohung in der Türkei zwischenlanden

Ankara: Ein indisches Passagierflugzeug mit rund 250 Menschen an Bord ist auf dem Weg von Mumbai nach Frankfurt außerplanmäßig in der Türkei gelandet. Nach Angaben der Behörden war der Grund eine Bombendrohung. Die Maschine der Fluggesellschaft Vistara sei auf den Flughafen Erzurum geleitet, der Luftraum über der Stadt vorsichtshalber gesperrt worden. Das Gepäck der Passagiere wurde durchsucht. Unklar blieb zunächst, ob dabei etwas gefunden wurde. Medienberichten zufolge hatte einer der Passagiere behauptet, dass sich an Bord eine Bombe befindet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 20:00 Uhr