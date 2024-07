Flugverkehr in Köln/Bonn läuft nach Klimaprotest an

Köln: Die Protestaktion von Klimaaktivisten am Flughafen Köln/Bonn ist beendet und der Flugverkehr wieder freigegeben worden. Zu fünft hatten sich die Demonstranten in der Früh auf dem Vorfeld festgeklebt. Erst nach mehreren Stunden gelang es, die Aktivisten von der Rollbahn zu lösen. Starts und Landungen waren in der Zwischenzeit nicht möglich. Ein Flughafensprecher sagte, man werde erst im Laufe des Vormittags überblicken können, wie viele Flüge betroffen waren. Die Gruppe "Letzte Generation" teilte mit, die Aktion sei Teil einer internationalen Kampagne für den Ausstieg aus fossilen Energien bis 2030.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2024 09:45 Uhr