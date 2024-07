Flugverkehr in Frankfurt läuft nach Klima-Aktion wieder an

Frankfurt am Main: Der Flugverkehr am größten deutschen Airport ist nach einer Blockade-Aktion von Klimaaktivisten vor kurzem teilweise wieder aufgenommen worden. Starts und Landungen finden nach Angaben eines Flughafen-Sprechers wieder statt. Allerdings würden noch nicht alle Start- und Landebahnen wieder vollständig genutzt. Mindestens sechs Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten sich am frühen Morgen mit Kneifzangen Zugang durch den Maschendrahtzaun auf das Flughafen-Areal verschafft. Zu Fuß, mit Fahrrädern und Skateboards gelangten sie auf drei Bahnen und klebten sich dort am Boden fest. Alle Starts und Landungen wurden daraufhin gestoppt. Erst gestern hatte die Gruppe mit einer ähnlichen Aktion den Verkehr am Flughafen Köln/Bonn zeitweise lahmgelegt. Sie fordert einen weltweiten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis zum Jahr 2030.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 08:00 Uhr