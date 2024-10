Flugtaxi-Startup Lilium erhält nach BR-Informationen keine Hilfe vom Bund

Oberpfaffenhofen Der Bund wird dem Flugtaxi-Startup Lilium nicht unter die Arme greifen. Nach BR-Informationen wird darüber der Haushaltsausschuss des Bundestags informiert. Bis in die Nacht haben die Haushälter der Ampelkoalition über eine Bürgschaft in Höhe von 50 Millionen Euro beraten. Der Widerstand sei vor allem bei FDP und Grünen sehr groß gewesen, hat der BR aus Koalitionskreisen erfahren. Die SPD mit Bundeskanzler Olaf Scholz hätte die Hilfe für Lilium gewährt. Im September hatte das bayerische Kabinett beschlossen, Lilium mit 50 Millionen Euro unter die Arme zu greifen - aber nur, wenn der Bund ebenso mit einer Haftungsübernahme über 50 Millionen Euro einspringt. Ministerpräsident Söder hatte der Bundesregierung zuletzt vorgeworfen, Bayern bewusst zu benachteiligen und stattdessen nur in Norddeutschland alte Industrien wie Werften mit Milliardenbeträgen zu fördern.

