Flugschreiber von über Kasachstan abgestürztem Flieger werden ausgewertet

Brasilia: Gut eine Woche nach dem Flugzeugabsturz in Kasachstan mit 38 Toten hat in Brasilien die Auswertung der Flugschreiber begonnen. Die Daten würden nun so schnell wie möglich ausgelesen und analysiert, teilte die brasilianische Luftwaffe mit. Sie ist dafür zuständig, weil der Unglücksflieger in dem südamerikanischen Land gebaut wurde. Für die Untersuchung sind nach Behördenangaben auch Experten aus Kasachstan, Aserbaidschan und Russland nach Brasilien gereist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 03:00 Uhr