Flugpassagiere in München müssen mit langen Wartezeiten rechnen

München: Reisende am Flughafen müssen sich auch am Wochenende auf lange Wartezeiten einstellen. Es gebe weiter ein erhöhtes Passagier-Aufkommen, sagte ein Sprecher des Flughafens München dem BR. Er verwies auf den heutigen Brückentag und das Oktoberfest. Gestern war es zu langen Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen gekommen. Passagiere berichteten von Wartezeiten von mehr als zwei Stunden. Ein Grund ist auch, dass die Sicherheitskontrollen am Terminal 2 derzeit modernisiert werden und deshalb nicht die volle Kapazität zur Verfügung steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 11:00 Uhr