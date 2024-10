Flughafenbetreiber kündigt nach Chaos Verbesserungen an

München: Nach den enorm langen Wartezeiten gestern am Münchner Flughafen hat der Betreiber Verbesserungen angekündigt. Flughafenchef Lammers betonte, Passagiere würden nun auch durch die Sicherheitskontrollen in Terminal 1 geschleust, um so Terminal 2 zu entlasten. Als Hauptgrund für die lange Warteschlange nannte er bei einer Pressekonferenz, dass zahlreiche Passagiere bereits bis acht Stunden, bevor ihr Flug abgefertigt wurde, am Airport waren. Das habe zu massiven Problemen geführt. - Heute hatte außerdem bundesweit eine technische Störung Verspätungen und Ausfällen im Luftraum zur Folge. Die Störung ist inzwischen behoben, mit Verspätungen, etwa am Flughafen Frankfurt, ist aber weiterhin zu rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 18:00 Uhr