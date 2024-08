Flughafen München streicht wegen des Streiks ersten Discover-Flug

München: Der Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines hat erstmals Auswirkungen auf den Flugverkehr in München. Heut Früh musste ein Flug nach Ibiza annulliert werden. Damit entfällt auch der für Mittag geplante Rückflug von der spanischen Ferieninsel. Die weiteren für heute geplanten Flüge scheinen nicht in Gefahr zu sein. Auf der Strecke München-Palma de Mallorca werden zum Beispiel Piloten der Lufthansa im Cockpit sitzen. Gestern hatte Discover trotz des Streiks alle Flüge von und nach München planmäßig abwickeln können. Gestrichen wurden dagegen Flüge am Frankfurter Flughafen. Die Arbeitsniederlegungen dauern noch bis Freitag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 11:00 Uhr