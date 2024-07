Flughafen-Blockade führt zu Sicherheitsdiskussion

Frankfurt: Nach der Flughafen-Blockade von Klima-Aktivisten ist die Debatte über Sicherheitsfragen neu entbrannt. Der hessische Innenminister Poseck verlangte, alles dafür zu tun, dass weder Aktivisten noch Terroristen auf Flughäfen gelangen können. Die Sicherheitsmaßnahmen müssen aus seiner Sicht erhöht werden. Unions-Fraktionsvize Lange forderte mehr Polizeipräsenz vor Ort und ein bundesweit abgestimmtes Sicherheits-Konzept für Airports. Weitere Unionspolitiker mahnten an, härter gegen Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" vorzugehen. In der Kritik steht auch die Flughafengesellschaft Fraport. Sie ist für den Maschendrahtzaun um den Frankfurter Flughafen zuständig. Die Aktivisten hatten den Zaun am Morgen zerschnitten und sich auf Start- und Landebahnen festgeklebt. 170 Flüge mussten annulliert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 14:45 Uhr