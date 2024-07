Flugbetrieb in Deutschland läuft nach globaler IT-Panne wieder normal

Berlin: Nach dem globalen Computer-Chaos hat sich die Lage an den deutschen Flughäfen wieder normalisiert. Wie der Flughafenverband ADV mitteilte, laufen die IT-Systeme wieder wie gewohnt. Verspätungen oder Flugausfälle kämen nur noch in Einzelfällen vor. Gestern hatte ein fehlerhaftes Software-Update der IT-Sicherheitsfirma "Crowdstrike" weltweit für Störungen in Computersystemen gesorgt. Vielerorts lag der Flugverkehr lahm. In Deutschland war vor allem der Berliner Flughafen betroffen. Zahlreiche Verbindungen mussten umgeleitet oder gestrichen werden. Auch Supermärkte, Banken, Krankenhäuser und Fernsehsender hatten mit Störungen zu kämpfen. Das ganze Ausmaß der Technik-Panne ist noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 16:00 Uhr