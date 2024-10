Floridas Gouverneur ruft wegen neuen Sturms den Notstand aus

Miami: Wenige Tage nach dem verheerenden Sturm "Helene" droht dem US-Bundesstaat Florida das nächste schwere Unwetter. In Vorbereitung auf den Tropensturm "Milton" hat der Gouverneur den Notstand in mehreren Bezirken ausgerufen. Laut dem Wetterdienst zieht "Milton" vom Golf von Mexiko nach Osten. Mitte kommender Woche dürfte er auf Floridas Westküste treffen. Bis dahin werde er sich zu einem größeren Hurrikan entwickelt haben, so die Experten. Der Südosten der USA leidet noch immer unter den Folgen des Sturms "Helene". Er war vor zehn Tagen durch die Region gezogen und hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben. Vielerorts fiel der Strom aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 13:00 Uhr