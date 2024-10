Florida bereitet sich auf Hurrikan Milton vor

Tampa: Im US-Bundesstaat Florida laufen die Vorbereitungen auf Hurrikan "Milton". Millionen Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Viele verbarrikadieren ihre Häuser. Der Sturm, der voraussichtlich am Abend auf die Westküste Floridas treffen wird, könnte einer der gefährlichsten in der Geschichte des Bundesstaates werden. Die US-Regierung leitete umfassende Hilfsmaßnahmen ein. US-Präsident Biden verschiebt wegen des Sturms seine Reise nach Deutschland. Er sagte, das könne einer der schlimmsten Stürme der vergangenen 100 Jahre werden, da könne er nicht außer Landes sein. Der US-Präsident wollte eigentlich morgen nach Berlin kommen.

