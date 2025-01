Flixbus Unfall in Brandenburg ist wohl auf Glätte zurückzuführen

Prenzlau: Zu dem Busunglück auf der A11 in Brandenburg ist es wohl aufgrund der glatten Fahrbahn gekommen. Die Polizei spricht inzwischen von einem witterungsbedingten Unfall. Der Flixbus war gestern Nachmittag an der Ausfahrt zu einem Parkplatz hinter dem Autobahnkreuz Uckermark von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Zwei Fahrgäste sind gestorben. Elf wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Der Bus war auf dem Weg von Berlin nach Stettin in Polen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 10:00 Uhr