Fliegerhorst Köln-Wahn wegen Sabotageverdachts abgeriegelt

Köln: Wegen des Verdachts auf eine Straftat gegen die Bundeswehr ist der Militärflugplatz Köln-Wahn am Vormittag komplett abgesperrt worden. Nach Medienberichten wurden Auffälligkeiten am standorteigenen Wasserwerk entdeckt. Befürchtet wird laut "Spiegel", dass das Leitungswasser kontaminiert sein könnte. Deshalb seien alle Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Kräfte aufgerufen worden, kein Trinkwasser mehr zu entnehmen. Auch weitere Soldaten dürfen derzeit die Kasernen nicht mehr betreten. Nachdem man auch ein Loch im Zaun entdeckt hat, steht ein möglicher Einbrauch im Raum. Am Bundeswehrstandort Köln-Wahn sind mehrere Kommandobehörden stationiert. Auch die Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung hat dort ihren Sitz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2024 10:45 Uhr