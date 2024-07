Fliegerbombe in der Donau bei Bogen ist entschärft

Aiterhofen: In der Donau in Niederbayern ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Nach Angaben der Polizei war der 250 Kilogramm schwere Blindgänger im Zuge von Bauarbeiten an der Bogener Bahnbrücke entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst habe die Lage begutachtet und sei zum Ergebnis gekommen, dass die Bombe nicht sicher geborgen werden kann und deshalb vor Ort unter Wasser gesprengt werden muss. Das ist laut Polizei am Abend passiert. Zwischenzeitlich war der Schiffsverkehr auf der Donau unterbrochen - ebenso wie der Bahnverkehr, da die Bogener Brücke zur eingleisigen Bahnstrecke zwischen Straubing und Bogen gehört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 20:00 Uhr