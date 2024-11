Finanzministerium will demnächst vorläufige Haushaltsführung einleiten

Berlin: Der neue Bundesfinanzminister Kukies will demnächst für das kommende Jahr eine vorläufige Haushaltsführung einleiten. Im Monatsbericht des Finanzministeriums erklärt der SPD-Politiker, es sei davon auszugehen, dass der Bundestag nach dem Bruch der Ampelkoalition in diesem Jahr keinen Etat für 2025 mehr beschließen werde. Die Praxis einer vorläufigen Haushaltsführung sei kein Grund zur Sorge, der Bund werde alle nötigen Ausgaben leisten, so Kukies.

