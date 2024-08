Finanzaufsicht findet viele Lebensversicherungen zu teuer

Düsseldorf: Die Finanzaufsicht Bafin hält viele Lebensversicherungen für zu teuer. Viele Policen würden den Renditeerwartungen und den Absicherungsbedürfnissen der Kunden nicht gerecht, sagte die neue Chefin der Bafin, Wiens, bei einer Veranstaltung in Düsseldorf. Mehrere Versicherer müssten dringend nachbessern. Auch die Stornoquoten in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss seien ungewöhnlich hoch. Das zeige, dass sich Anbieter offenbar nicht an die Vorgaben der Aufsichtsbehörde zum Umgang mit Kunden hielten. Bafin-Chefin Wiens drohte den Lebensversicherern und deren Managern mit Konsequenzen. Denkbar sei es, dass die Bafin den Vertrieb von Produkten untersage. Möglich seien auch Maßnahmen gegen Vorstandsmitglieder, deren fachliche Eignung angesichts der Missstände in Frage stehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 18:00 Uhr