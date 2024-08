Filmfestspiele in Venedig sind eröffnet

Venedig: In der italienischen Lagunenstadt sind am Abend die Filmfestspiele eröffnet worden. Zum Auftakt erhielt die US-Schauspielerin Sigourney Weaver den Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk. Regisseur James Cameron, mit dem die Schauspielerin in den "Avatar"-Filmen zusammengearbeitet hatte, wurde per Video zugeschaltet und sprach sich dafür aus, dass Weaver endlich einen Oscar bekommt. Als erster Film in Venedig wurde das neue Werk von Regisseur Tim Burton gezeigt "Beetlejuice Beetlejuice", eine Mischung aus Horror-Film und Komödie.

