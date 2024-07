Filmfest München verleiht Festivalpreise

München: Beim Filmfest in der bayerischen Landeshauptstadt werden am Nachmittag die diesjährigen Festivalpreise vergeben. Ausgezeichnet werden unter anderem internationale Filmschaffende sowie Nachwuchs-Künstler. Das Filmfest München gilt als das größte internationale Sommerfilmfestival und nach der Berlinale in Berlin das zweitgrößte Filmfestival Deutschlands. Der Förderpreis Neues Deutsches Kino ging bereits gestern an den Film "Sad Jokes" von Fabian Stumm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 09:00 Uhr