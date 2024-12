FIFA entscheidet auf Online-Sitzung über WM-Vergabe für 2030 und 2034

Lausanne: Die Mitglieder des Fußball-Weltverbands FIFA kommen am Nachmittag zu einem virtuellen Kongress zusammen. Dort wollen sie die Weltmeisterschaften für die Jahre 2030 und 2034 vergeben. Das Prozedere ist allerdings nur reine Formsache, denn für beide Endrunden gibt es jeweils nur eine Austragungsbewerbung: 2030 wollen Spanien und Portugal die Fußball-Partien zusammen mit Marokko ausrichten. Dazu soll es aufgrund des 100-jährigen WM-Jubiläums auch drei Eröffnungsspiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay geben. Vier Jahre später soll das Turnier dann in Saudi-Arabien stattfinden. Diese Entscheidung hatten zuletzt zahlreiche Organisationen verurteilt. Saudi-Arabien steht wegen der Menschenrechtslage in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 10:00 Uhr