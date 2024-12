Fico spricht mit Putin über Erdgaslieferungen

Moskau: Der slowakische Ministerpräsident Fico hat sich im Kreml mit Russlands Präsident Putin getroffen. Dabei ging es unter anderem um russische Gaslieferungen, wie der Linkspopulist Fico auf Facebook mitteilte: Russland sei weiter bereit, Erdgas an die Slowakei und den Westen zu liefern. Ende des Jahres läuft ein Vertrag aus, der den Transit von russischem Gas durch die Ukraine erlaubt. Die Slowakei ist auf dieses Erdgas angewiesen - die Ukraine will den Vertrag jedoch nicht verlängern. Kritik an dem Moskau-Besuch kam von der slowakischen Opposition: Fico führe sein Land weg von Europa, hieß es da. Er verhalte sich wie ein Kollaborateur.

