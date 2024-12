Feuerwehren rechnen zu Silvester mit vielen Einsätzen

Berlin: Mit Festen und künstlerischen Darbietungen wird heute der Beginn des neuen Jahres gefeiert. Unter dem Motto "Willkommen 2025" findet in Berlin wieder eine Großveranstaltung am Brandenburger Tor statt. Die Feuerwehren in Deutschland stellen sich auf viele Einsätze in der Silvesternacht ein. Allein schon wegen des Gebrauchs von Feuerwerk gebe es mehr zu tun, sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Banse, der dpa. Die Rettungsdienste in München halten mehr Fahrzeuge bereit und es werden mehr Polizeikräfte im Einsatz sein als an normalen Tagen. Zahlreiche Städte haben Feuerwerk in ihren Innenstädten verboten. Grund ist der Schutz historischer Gebäude, aber auch die hohe Feinstaubbelastung. Erding in Oberbayern präsentiert als Alternative zum Feuerwerk am Schrannenplatz eine Lasershow.

