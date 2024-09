Feuerwehren melden nur vereinzelte Einsätze wegen Starkregens

München: In Bayern hat es wegen des Starkregens bisher nur wenige Feuerwehreinsätze gegeben. In den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land liefen vereinzelt Keller voll oder waren Straßenabschnitte überschwemmt. Einzelne Flüsse, wie die Tiroler Achen im Chiemgau, traten stellenweise über die Ufer. Die Schneefallgrenze sank auf 1200 Meter. In Dresden versuchen Einsatzkräfte weiterhin, Teile der eingestürzten Carolabrücke wegzuräumen, bevor die Elbe stark ansteigt. - Stärker von dem Unwetter betroffen sind die östlichen Nachbarländern Österreich, Polen und Tschechien. In Österreich sorgte in den Bergen heftiger Schneefall für Chaos. Es mussten Straßensperren errichtet werden. In Polen und Tschechien warnen die Behörden vor Jahrhunderthochwassern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 09:00 Uhr