Feuerwehren löschen Brand an Bord der "Annika"

Rostock: Das Feuer auf dem Tankschiff "Annika" ist gelöscht. Wie das Deutsche Havariekommando mitteilte, waren dafür etwa 120 Kräfte im Einsatz. Die Feuerwehren aus Kiel, Lübeck und Rostock hätten sich an den Löscharbeiten beteiligt. Aktuell erfolgten noch letzte Kontrollen, um festzustellen, ob noch Glutnester vorhanden sind. Sobald es möglich ist, werden dann Brandermittler an Bord des Frachters gehen, zudem werden Taucher den Schiffsrumpf auf Schäden kontrollieren. Das Feuer war am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich in einem Lager für Farben und Lacke ausgebrochen. Sieben Seeleute konnten unverletzt von Bord gebracht werden. Die "Annika" ist mit etwa 640 Tonnen Öl beladen. Laut dem Havariekommando ist aber kein Öl aus dem Frachter ausgetreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 07:00 Uhr