Feuerwehr muss zwei unsichere Baukräne in München abbauen

München: Die Feuerwehr hat gestern in der Landeshauptstadt gemeinsam mit Spezialfirmen zwei unsichere Baukräne gesichert und abgebaut. Im ersten Fall war das Fundament unterspült worden, im zweiten war ein Kran in eine leichte Schieflage geraten. Erst am vergangenen Samstag war im Stadtteil Bogenhausen ein Baukran auf zwei Mehrfamilienhäuser gestürzt. Das Dach und darunter liegende Wohnungen wurden stark beschädigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 07:00 Uhr