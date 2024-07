Feuerwehr löscht Brand im früheren AKW Grafenrheinfeld

Grafenrheinfeld: Im dem ehemaligen Atomkraftwerk hat es am Morgen gebrannt. Nach Polizeiangaben war der Grund für das Feuer an der Lüftungsanlage ein technischer Defekt. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es, Strahlung sei nicht nach Außen gelangt. Das Kernkraftwerk im Landkreis Schweinfurt in Unterfranken war 2015 im Rahmen des Atomausstiegs abgeschaltet worden. Der Rückbau hat 2018 begonnen - im August sollen die beiden Kühltürme gesprengt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 12:00 Uhr