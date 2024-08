Feuerwehr kann Großbrand an Stromleitung bei Hof löschen

Schwarzenbach an der Saale: Der Großbrand in einem Wald südlich der Stadt im Landkreis Hof ist laut der Feuerwehr gelöscht. Seit gestern Abend hatte es unterhalb einer Stromleitung auf einer Fläche von rund 60.000 Quadratmetern gebrannt. Ein Polizeisprecher sagte, es sei davon auszugehen, dass das Feuer durch einen Stromüberschlag auf den Bewuchs verursacht worden sei. Daraufhin habe der Waldboden an verschiedenen Stellen Feuer gefangen. Kreisbrandrat Kolbinger sagte, einen Brand mit so vielen Glutnestern habe er in seiner 36-jährigen Zeit bei der Feuerwehr noch nie erlebt. Im Einsatz waren mehr als 150 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber. Laut Netzbetreiber Tennet wurde die Stromleitung, die zum Ostbayernring gehört, am Nachmittag wieder ans Netz genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 21:00 Uhr