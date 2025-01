Feuerwehr kämpft weiter gegen Brände um Los Angeles

Los Angeles: Der US-Wetterdienst erwartet zunehmende Winde rund um die Millionemetropole. Heute und morgen wird mit Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet. Das werde die Feuergefahr extrem steigern, so die Meteorologen. Bisher kamen durch die großen Brände mindestens 24 Menschen ums Leben. Unterdessen fordert Bayerns Innenminister Herrmann mehr Geld für den Katastrophenschutz hierzulande. Die dramatische Lage in Los Angeles müsse wachrütteln. Allerdings komme der Bund nicht seiner Verpflichtung nach, die Länder dafür angemessen auszustatten. Stattdessen seien die Mittel für das zuständige Bundesamt und das THW zweimal nacheinander gekürzt worden, so der Minister.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2025 18:45 Uhr