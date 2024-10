Feuerwehr findet Leiche in ausgebrannter Gartenhütte

Emskirchen: Nach dem Brand einer Gartenhütte im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim haben Feuerwehrleute darin eine Leiche gefunden. Die Identität der Person ist laut Polizei noch unklar. Nachdem Zeugen den Brand am Abend gemeldet hatten, konnte die Feuerwehr die Flammen zwar löschen, das Häuschen brannte aber komplett aus. In der Nähe fanden Beamte ein Fahrrad, das der toten Person gehört haben könnte.

