Feuer in Raffinerie in Neustadt an der Donau ist unter Kontrolle

Neustadt an der Donau: In der Raffinerie von Bayernoil im Landkreis Kehlheim ist ein Brand, der in der Nacht ausgebrochen war, inzwischen unter Kontrolle. Das sagte ein Sprecher des Landratsamtes dem BR. Für die Bevölkerung besteht demnach keine Gefahr mehr. Bei dem Brand wurden nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Laut Bayernoil wurden die Anlagen außer Betrieb genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 09:00 Uhr