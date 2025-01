Feuer in Los Angeles hat schon rund 2.000 Häuser zerstört

Los Angele: Die Großfeuer in Los Angeles sind nach wie vor an vielen Orten nicht unter Kontrolle. Gestern Abend ist ein weiteres Feuer in den Hollywood Hills ausgebrochen und bedrohte berühmte Filmspielstätten. Doch hier gibt es nun vorsichtige Entwarnung. Die Feuerwehr rief die Anwohner trotzdem dazu auf, ihre Häuser und Wohnungen schnellstmöglich zu verlassen. Die Flammen hatten die Menschen in Los Angeles teilweise überrascht. Angefacht wurden sie durch starke Windböen. Die Rettungskräfte geraten derzeit an ihr Limit. Die Nationalgarde soll nun unterstützen. US-Präsident Joe Biden sagte Unterstützung zu. Mittlerweile ist auch der Notstand für die Region ausgerufen worden. Auch die anderen Brände in den Stadtteilen Pacific Palace und Pasadena sind nicht unter Kontrolle. Nach derzeitigen Angaben sind bisher fünf Menschen umgekommen, Hunderte wurden verletzt. Insgesamt sind 100.000 Menschen auf der Flucht vor den Feuern.

