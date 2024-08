Festgenommener in Berlin-Spandau ist kein RAF-Terrorist

Berlin: Der Mann, der gestern Abend am Berliner Bahnhof Spandau festgenommen worden ist, ist kein ehemaliger RAF-Terrorist. Die zuständige Staatsanwaltschaft erklärte, die Überprüfungen hätten ergeben, dass es sich um keinen Gesuchten handele. Die Freilassung des Mannes sei angeordnet worden. Gestern Abend war der Mann in einem ICE am Bahnhof Spandau festgenommen worden, nachdem es einen entsprechenden Hinweis aus der Bevölkerung gegeben hatte. Der Hinweisgeber wollte den ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub erkannt haben. Zuletzt waren die Behörden davon ausgegangen, dass es sich auch um dessen Komplizen Burkhard Garweg gehandelt haben könnte. Staub und Garweg gehörten der sogenannten dritten Generation der RAF an, die sich 1998 für aufgelöst erklärt hatte. Beiden wird unter anderem Mord vorgeworfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2024 12:45 Uhr