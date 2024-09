Festakt zum 75-jährigen Jubiläum des Bundesrats hat begonnen

Bonn: Mit einem Festakt in der ehemaligen Bundeshauptstadt wird zur Stunde das 75-jährige Jubiläum des Bundesrats gefeiert. Die Festrede hält Bundesratspräsidentin Schwesig. Ein weiterer Redner ist der Präsident des französischen Senats, Larcher. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Bundespräsident Steinmeier und der niederländische Senatspräsident Brujin. Am 7. September 1949 trat der Bundesrat in Bonn zu seiner ersten Sitzung zusammen – noch vor dem Bundestag. Zum ersten Präsidenten der Länderkammer wählten die Mitglieder den damaligen nordrhein-westfälischen Regierungschef Arnold von der CDU. Bis zum Umzug nach Berlin im Jahr 2000 blieb der ursprünglich als Provisorium gedachte Saal der Tagungsort der Länderkammer. Auch der Bundestag feiert heute Jubiläum. Dazu gibt es unter anderem ein Bürgerfest in Berlin.

