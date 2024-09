Felix Streng holt bei Paralympics Bronze über 100 Meter

Zum Sport: Der Prothesensprinter Felix Streng hat am Abend bei den Paralympics für die siebte Medaille des deutschen Teams am gestrigen Wettkampftag gesorgt. In seiner Startklasse holte er Bronze über 100 Meter. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der VfL Wolfsburg einen enttäuschenden Saisonauftakt erwischt. Der Pokalsieger musste sich am ersten Spieltag zuhause mit einem 3:3 gegen Werder Bremen zufrieden geben. Und bei den US Open spielt Tennis-Profi Alexander Zverev am Abend im Viertelfinale. Sein Gegner ist der US-Amerikaner Taylor Fritz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 07:00 Uhr