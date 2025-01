Feiern zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz haben begonnen

Auschwitz: An der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers haben die Feiern zum 80. Jahrestag der Befreiung begonnen. Zum Auftakt legte Polens Präsident Duda einen Kranz an der sogenannten Todesmauer nieder. Duda erinnerte in einem Grußwort daran, dass Menschen vieler Nationalitäten in Auschwitz gelitten haben und ermordet wurden. Das damals von Deutschen besetzte Polen sei nun Wächter der Erinnerung in einem schmerzlichen Sinne. Diese Erinnerung dürfe nicht erlöschen. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier am Nachmittag soll deshalb der Bericht von Zeitzeugen stehen. Der heutige 80. Jahrestag gilt als wahrscheinlich letztes rundes Jubiläum, an dem noch Überlebende der KZs teilnehmen können. Unter den Zuhörern der Veranstaltung sind viele Staats- und Regierungschefs - unter anderem der englische König Charles, Spaniens König Felipe und Bundespräsident Steinmeier sowie Kanzler Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 10:00 Uhr