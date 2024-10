Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung haben begonnen

Schwerin: Im Dom der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns haben die Festlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit mit einem ökumenischen Gottesdienst begonnen. Der katholische Erzbischof Heiner Koch sagte in seiner Predigt, dass es nicht nur um die Einheit des Staates und der Länder, sondern auch um die Einheit der Menschen gehe. Wichtig seien Mut zum Aufbruch und die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Um vereint nach vorne schreiten zu können, sind nach den Worten des Bischofs Kompromisse nötig. Am Mittag folgt ein Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater. Dort wird Bundeskanzler Scholz eine Rede halten. In der Innenstadt hat bereits gestern ein Bürgerfest begonnen.

