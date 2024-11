FDP will Bundestag über Taurus-Frage entscheiden lassen

Rio de Janeiro: Bundeskanzler Scholz hat sich vom G20-Gipfel aus in die Diskussion über Taurus-Marschflugkörper eingeschaltet. Der Kanzler erneuerte dort seine Absage an eine Lieferung an die Ukraine. Er bleibt bei seiner Haltung, auch nachdem die USA der Ukraine erlauben, mit weitreichenden US-Raketen auch Ziele in Russland anzugreifen. Laut einem "Bild"-Bericht will die FDP Anfang Dezember den Bundestag über die Taurus-Frage abstimmen lassen. Anders als der Bundeskanzler zeigen sich die Union, aber auch Teile von Grünen und SPD offen für Taurus-Einsätze durch die Ukraine.

