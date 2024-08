FDP will Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge streichen

Berlin: Ukrainische Flüchtlinge sollten nach dem Willen der FDP nicht mehr automatisch Bürgergeld beziehen können. Generalsekretär Djir-Sarai hat dafür plädiert, sie stattdessen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu versorgen. An die SPD appellierte er, sich dem entsprechenden Vorstoß ihres Parteikollegen, dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke, anzuschließen. Woidke hatte darauf verwiesen, dass in anderen EU-Staaten weit mehr ukrainische Flüchtlinge arbeiten als in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 17:00 Uhr