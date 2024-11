FDP will Antrag zu Taurus-Lieferung in Bundestag einbringen

Berlin: Die FDP-Bundestagsfraktion will die Lieferung des Raketensystems Taurus an die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge per Bundestagsbeschluss ermöglichen. Ein entsprechender Antrag soll Anfang Dezember in den Bundestag eingebracht werden, berichtete die "Bild"-Zeitung. Angesichts der US-Freigabe für ATACMS brauche es auch eine Debatte im Bundestag dazu, sagte der FDP-Verteidigungsexperte Faber dem Blatt. Die Union wirf Kanzler Scholz vor, der Ukraine die gewünschten Taurus-Raketen aus Parteitaktik vorzuenthalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2024 04:00 Uhr