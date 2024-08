FDP verteidigt ihre Auto-Pläne gegen Kritik von Grünen und SPD

Berlin: Die FDP hat Kritik von den Ampel-Partnern an ihrem Plan für mehr Autos in den Städten zurückgewiesen. Generalsekretär Djir-Sarai sagte, die FDP wolle die Form von Mobilität ermöglichen, die vor Ort gefragt und gefordert werde. Die Liberalen setzen in ihrem so genannten "Auto-Plan" auf mehr kostenloses Parken in Innenstädten oder alternativ ein deutschlandweites "Flatrate-Parken". Zudem sollen weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen eingerichtet werden, um Autos in den Städten mehr Raum zu geben. Aus Sicht des Handelsverbands Bayern löst das keine Probleme der Innenstädte. Vielmehr sollten Einzelhändler und Gastronomen, Anwohner und Verwaltung zusammen individuelle Lösungen für jede Stadt erarbeiten. Denn jede Innenstadt stehe vor anderen Herausforderungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 15:00 Uhr