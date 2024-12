FDP, Union und Grüne starten in den Wahlkampf

Berlin: Am Mittag ist die FDP offiziell in den Wahlkampf gestartet. Partei-Chef Lindner wurde als Spitzenkandidat bestätigt und hat erste Themen seines Wahlprogramms genannt. Es gehe dabei um den Abbau von Bürokratie, mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung. Weitere Details sollen morgen folgen. CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder hatten zuvor die Inhalte der Union vorgestellt. Unter anderem wollen sie die arbeitende Mitte mit Steuersenkungen entlasten. Merz nannte als dringlichste Aufgabe eine gute Wirtschaftspolitik. Diese unterscheide sich grundsätzlich von dem, was die Grünen heute vorgestellt hätten. Merz erklärte, die Grünen entfernten sich immer weiter von einer möglichen Zusammenarbeit. Die Grünen kündigten bei der Präsentation ihres Programms eine Kursänderung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik an. Wirtschaftsminister Habeck betonte, die Inflation müsse bekämpft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 14:00 Uhr