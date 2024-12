FDP stellt Wahlprogramm mit Schwerpunkt Steuern vor

Berlin: Die FDP zieht mit Forderungen nach Steuererleichterungen, Bürokratieabbau und einer Reform des Bürgergeldes in den Wahlkampf. Generalsekretär Buschmann hat am Mittag das Wahlprogramm mit dem Titel "Alles lässt sich ändern" vorgestellt. Die FDP verspricht darin eine Stärkung der Wirtschaft: Dazu soll die Unternehmenssteuer auf unter 25 Prozent gesenkt werden. Die Abschreibungsmöglichkeiten sollen verbessert und der Solidaritätszuschlag ganz abgeschafft werden. In der Einkommensteuer will die FDP den Grundfreibetrag um mindestens 1.000 Euro anheben. Der Spitzensteuersatz soll erst ab etwa 96.000 Euro greifen. Im Bereich Bildung ist ein deutschlandweites Abitur geplant - mit den Pflichtfächern Wirtschaft und Informatik.

