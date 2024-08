FDP stellt Plan zur Förderung des Autoverkehrs in den Städten vor

Berlin: Die FDP will dafür sorgen, dass es Autofahrern künftig erleichtert wird, in die Innenstädte zu fahren. Generalsekretär Djir-Sarai und Brandenburgs FDP-Chef Braun haben am Mittag entsprechende Vorschläge vorgestellt. Demnach wollen die Liberalen unter anderem mehr kostenlose Parkplätze in den Innenstädten ermöglichen. Zudem sollen weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen eingerichtet werden, um den Autos in den Städten mehr Raum zu geben. Kritik an dem Vorhaben kam umgehend von dem Koalitionspartner, den Grünen. Der Bürgermeister von Hannover, Onay, erklärte, in den Innenstädten könnten Geschäfte gegen die Konkurrenz des Online-Handels nur bestehen, wenn die Leute gerne dort seien. Das dürfe jedoch nicht mehr Parkflächen und mehr Durchgangsverkehr bedeuten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 17:00 Uhr