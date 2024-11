FDP-Minister Wissing will trotz Koalitionsbruchs im Amt bleiben

Berlin: Trotz des Scheiterns der Ampel-Koalition will Verkehrsminister Wissing im Amt bleiben. Er habe einer entsprechenden Bitte von Kanzler Scholz entsprochen, erklärte der FDP-Politiker am Morgen. Wissing will zudem aus der FDP austreten und als parteiloser Minister in einer rot-grünen Minderheitsregierung weiterarbeiten. Dies sei sein Verständnis davon, Verantwortung zu übernehmen. Wissing hatte sich erst kürzlich wieder dafür ausgesprochen, die Ampel-Koalition fortzusetzen. Scholz hatte gestern Abend die Entlassung von Finanzminister Lindner angekündigt und dies mit einem Vertrauensbruch begründet. Daraufhin hatte der Fraktionschef der Liberalen, Dürr, mitgeteilt, auch die übrigen FDP-Minister würden die Regierung verlassen. Das Finanzministerium soll ARD-Informationen zufolge der Scholz-Berater Jörg Kukies kommissarisch übernehmen. Der Wirtschafts- und Finanzfachmann gilt als enger Vertrauter des Kanzlers.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 11:00 Uhr