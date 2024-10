FDP lehnt Scholz' Pläne für Industriepakt ab

Berlin: In der Bundesregierung droht ein Streit über den von Bundeskanzler Scholz angestrebten Industriepakt. Scholz hatte in seiner Regierungserklärung angekündigt, Vertreter aus der Industrie und von Gewerkschaften zu einem Gipfeltreffen einzuladen. Dabei soll es um Maßnahmen gegen die Wirtschaftsflaute gehen. Bundesfinanzminister Lindner kritisierte Scholz' Vorstoß. Eine politisch gelenkte Subventionswirtschaft werde den Wohlstand in Deutschland nicht sichern, sagte Lindner der Welt am Sonntag. Er forderte eine umfassende Wende, bei der nicht nur die Industrie, sondern auch Mittelstand und Handwerk einbezogen werden müssten.

