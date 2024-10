FDP hat Neun-Punkte-Papier für härtere Migrationspolitik

Berlin: Die FDP will mit einem Neun-Punkte Papier einen härteren Kurs in der Migrationspolitik durchsetzen. Abgelehnte Asylbewerber, die Deutschland verlassen müssen, sollen drastisch weniger Unterstützung bekommen. FDP-Fraktionschef Dürr sagte der Bild, künftig sollten die Leistungen für alle ausreisepflichtigen Asylbewerber auf das Bett-Seife-Brot-Minimum gekürzt werden. So gebe es keinen Anreiz zu bleiben.

