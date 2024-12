FDP-Generalsekretär Buschmann sieht Hauptschuld für Ampel-Aus nicht bei seiner Partei

Berlin: Der Generalsekretär der FDP, Buschmann, sieht bei seiner Partei weiterhin keine Hauptschuld am Bruch der Ampel-Koalition. Buschmann sagte der "Augsburger Allgemeinen", das Bündnis sei an einem Grundsatzkonflikt in der Wirtschafts- und Finanzpolitik gescheitert und nicht am Unwillen der Freien Demokraten. Letztlich sei es der Bundeskanzler gewesen, der mit der Entlassung seines Finanzministers Lindner die Zusammenarbeit von SPD, Grünen und FDP beendet habe, sagte Buschmann.

